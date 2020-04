Brusaferro:” I test sierologici non danno la “Patente d’immune”

Brusaferro nella conferenza sull’ emergenza Covid -19 ha cosi commentato il tormentone del momento i test sierlogici e la loro utilità .

Come il comitato tecnico scientifico sta e vorrà gestire la campionatura dei tamponi? Non singolarmente regione per regione o alla singola azienda.

Mi pare che il problema dei test sierologici è un tormentone che ci accompagna giorno dopo giorno. Io proverò a chiarire lo stato dell’arte. I test sierologici sono test che vanno a cercare la presenza di anticorpi di tipo IgM e IgG, contro il virus delle persone che vengono testate. Ci sono molti prodotti sul mercato e questo a conferma che si sta lavorando molto e bene. Tuttavia è importante stabilire se questi test di recente generazione rispecchiano i criteri di sensibilità e specificità ma anche di valore predittivo positivo e negativo verso il CV19. Questi sono termini tecnici ma ci dicono in parole povere quanto questi test sierologici sono utili ad identificare la positività e la negatività dei pazienti in maniera reale. Evitando i falsi positivi ed i falsi negativi. Questi test sono in fase di messa a punto di validazione e quindi è una realtà molto importante Quindi bisogna capre la validità di questi test Tale operazione è in itinere e oggi patenti d’immune è difficile da determinare Per ottenere la “ patente d’immune “ ci vorrebbe un tampone faringeo per valutare la presenza di un virus a RNA o meno e un situazione in prospettiva Quello ce si sta facendo è uno studio di siero-prevalenza, cioè indagare quante persone sono venute in contatto con il virus, cioè quante persone sono venute a contatto con il virus. Noi raccogliamo tutti i dati sia per un fatto scientifico che per attuare le misure in previsioni. Sono stime variabili. Da queste stime sappiamo che il 91% della popolazione non è venuto in contatto con il virus, il che vuol dire che è suscettibile all’’ infezione. Questo significa che noi dobbiamo essere precisi nell’ adottare i decreti ministeriali se non la velocità di flusso aumento Il 90% è una stima approssimata. La maggior parte è ancora suscettibile. Aver l’immunità di gregge significa avere il 70-80 immunizzata cioè è venuti a contatto con il virus Questo è un valore a cui siamo molto lontani. Perciò distanziamento sociale , mascherine e restate a casa .Non c’è un livello buono standard. Oggi dare un patentino d’immunità non ci sono le base tecnico scientifiche di darlo.