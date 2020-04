Brusaferro:” Ecco il mio augurio per Pasqua!”

Brusaferro:” Bisogna festeggiare Pasqua mantenendo le distanze”

Brusaferro in conferenza stampa risponde ad una domanda sulla Pasqua.

Cosa augura alla popolazione per Pasqua?

Si sa che questi giorni per noi cattolici importanti. E’ comunque un momento particolare e drammatico per la situazione Coronavirus. E’ un momento in cui normalmente ci aggreghiamo e non mi sembra il caso rischiare. Dovremmo unirci nei sentimenti nei cuori ma non fisicamente. Dobbiamo mantenere il distanziamento sociale.Il fatto che la curva sta lentamente decrescendo da una parte ci deve far ben sperare mentre dall’altra ci deve fare anche fare resistere e stare a casa.Possiamo contrastare l’avanzata della virulenza solo restando a casa.Pure se la stagione è bella se saremo tentati tutti ai nostri usi e costumi bisogna controllare. Nella fase successiva dopo Pasqua dobbiamo contenere che il numero dei contagi cresca e la curva deve scendere sotto la famosa soglia Ro uguale ad 1 e questo è l’obiettivo deve essere fare questo Per fare questo bisogna rispettare le regole. In primis il distanziamento sociale, in secundis il lavaggio buono delle mani poi dobbiamo vedere come ci muoviamo,. L’igiene dell’ambiente è anche importante, oltre le mascherine.Bisogna inoltre organizzare la nostra vita potendo dare queste misure che sono quelle che più ci salvaguardano.Ecco questo l’augurio che faccio a Pasqua per gli italiani .