Bruno Giordano campione anche in Tv

Bruno Giordano ex centravanti del Napoli di vincenti,artefice della vittoria del primo scudetto nel 1986-87 e della vittoria in coppa Italia( 13 vittorie su 13), ha vinto il gioco a quiz ” Campionato 90 ” trasmesso su Rai 2. Il famoso centravanti ex Lazio, Napoli, Bologna, ha battuto in finale un altro ex napoletano degli anni 80, il mitico Oscar” Flipper Damiani. Bruno Giordano si conferma un vincente nato.