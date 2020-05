Broccolo:” Il plasma non contiene solo anticorpi!”

Il prof Broccolo , virologo all’Università ” Bicocca di Milano” a Ultim’ora Storia ha riferito che oltre agli anticorpi monoclonale il plasma conterrebbe anche dell’altro importante nella lotta al CV19.Ecco le sue parole:” Dai dati che ho a disposizione il plasma non conterrebbe solo gli anticorpi monoclonali, come è stato detto, ma conterrebbe anche delle citochine anti infiammatorie. Queste potrebbe essere utili non solo per la fase iniziale della malattia neutralizzando il virus sia per gli step successivi per modulare a risposta immunitaria. Al momento i dati che ho potuto vedere danno un cauto ottimismo. L ‘AIFA sta valutando la sua validità Ci vorrà molto tempo ancora.