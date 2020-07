Brescia-Spal , formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Brescia-SPAL, gara valida per il 34° turno di serie A. Mister Lopez si affida alla coppia Donnarumma-Torregrossa in attacco, a centrocampo non c’è Bjarnason: l’islandese partirà dalla panchina. 4-4-2 il modulo scelto da Di Biagio per la sua SPAL. La sorpresa dell’ultimo minuto è la presenza del giovane Tunjov dall’inizio. Davanti Cerri in coppia con Petagna.

Brescia 4-3-1-2: Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Dessena, Tonali, Spalek; Zmrhal; Donnarumma, Torregrossa.

SPAL 4-4-2: Letiza; Cionek, Vicari, Salamon, Reca; D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Tunjov; Petagna, Cerri.