Brescia-Spal 2-1;il tabellino

Brescia (4-4-2) Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Spalek (1′ st Skrabb, 17′ st Martella), Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. (12 Andreancci, 33 Abbrandini, 5 Gastaldello, 14 Chancellor, 16 Ghezzi, 18 Ayé,19 Mangraviti, 24 Viviani, 31 Bjarnason). All.: Lopez.

Spal (4-4-2) Letica; Cionek, Salamon, Vicari, Reca; D’Alessandro (20′ st Strefezza), Missiroli, Dabo, Tunjov (41′ st Valoti); Petagna, Cerri. (22 Thiam, 65 Meneghetti, 10 Floccari, 11 Murgia, 19 Castro, 26 Sala, 27 Dalbelo, 31 Di Francesco, 40 Tomovic, 41 Bonifazi).

All.: Di Biagio. Arbitro Abbattista di Bari. Reti Nel pt 42′ Dabo; nel st 24′ e 48′ Zmrhal. Angoli: 7-4 per il Brescia.

Recupero 2’e 4′. Ammoniti: Spalek, Reca, Dabo, Torregrossa per gioco scorretto