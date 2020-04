Botteri( Tgr3) :”Ci sono problemi per il vaccino anti Covid-19″

Giovanna Botteri inviata dalla Cina per il Tgr 3 nazionale ha riportato una notizia che frena le speranza sull’ uso di vaccini anti Covid-19.Ecco le sue parole:

I cinesi stanno studiando vaccini Sembra che sulla strada dei vaccini ci sia un problema. Quello che il Covid 19 presenta tre diversi tipi: Un tipo A quello che si è sviluppato negli Stati Uniti e un tipo B quello che si è sviluppato in Cina e un tipo C , quello che si è sviluppato in Europa. Sarà difficile che si possa produrre un vaccino che possa comprendere tutti e tre i tipi di virus