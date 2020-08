Botta e risposta tra DeLa e Monti

Al convegno sulla gestione delle imprese c’è stato un botta e risposta tra DeLa e Monti

L’amministratore delegato di Triboo Group Riccardo Maria Monti sui cambiamenti post-Covid: “Accelerazione del remoto in tutte le sue forme, l’abitudine a comprare on line che ha fatto un salto di qualità, c’è una digitalizzazione in tutti i processi e speriamo che continui anche in Italia, un paese tradizionalmente vecchio, arcaico nel modo di fare, questa velocizzazione, digitalizzazione, sia un bel lascito di un periodo molto brutto. Oggi in Italia mancano circa 300mila addetti formati, 20mila sviluppatori in piattaforme commerce, avrebbero lavoro domattina, ma la scuola ha creato poche figure di questo tipo. Oggi anche settori come la moda hanno investito in questo campo, provano a fare questo salto di qualità. Anche le banche ci provano, scrollandosi di dosso la burocrazia”. ADL: “Riccardo, anche chi ci ha governato aveva interessi per ritardare la digitalizzazione… questo resta un paese di poteri forti, mafia, p2, camorra, mafia, manca spesso lo stato, a volte è colluso”, Maria Monti: “Sì, anche mancanza di leadership politica locale, poi ci abbiamo messo molto noi come ecosistema di cittadini, comunità, professionista, oltre ad un grande complotto che forse pure c’è, ognuno dovrebbe fare il suo”.