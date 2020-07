Bologna-Lecce: Le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Lecce, anticipo della domenica della 36^ giornata di Serie A. Liverani è a caccia di punti vitali per la caccia al Genoa per il quart’ultimo posto valevole per la salvezza. Mihajlovic mette di nuovo fuori Orsolini, al suo posto Skov Olsen. I salentini si affidano al tandem Saponara-Lapadula

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Medel; Soriano; Skov Olsen, Palacio, Barrow.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Dell’Orco, Lucioni, Paz, Donati; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula