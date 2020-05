Bianchi :” Diego era sempre a disposizioni di tutti!”

Bianchi tu hai sconfitto Maradona ai palleggi. Se si parla di Maradona tu ptrotresti sembrare non l’allenatore in linea con lui dal punto di vista caratteriale ma l’allenatore ideale per governare Diego? Lo orientavi o lo lasciavi libero?

Il mio detto è quando hai i fuoriclasse nella squadra che hanno l’inventiva li devi solo portare nella loro zona di appartenenza e poi liberali completamente l’ingenio e le intuizioni. Ma se vai in zona uno d’attacco e hai un uomo che ti salta l’avversario hai voglia di fare tutti i raddoppi Sui blocchi sui falli laterali sulle barriere lui era il primo ad attenersi e ad interessarsi. Diego era sempre a disposizioni di tutti per una soluzioni tattiche.