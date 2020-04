Berlusconi:” Il MES? Lo voto per gli italiani non per Conte!”

Berlusconi parla a Porta a Porta parla del MES e del governo italiano.

Sorgi: Cavaliere è soddisfatto del comportamento dell’Europa e se si reputa soddisfatto di quello che promette di fare? O se le sembra che faccia poco e promette molto Se il Movimento 5 stelle dovesse non votare il MES voi sareste disposto a dare una mano al governo sul MES.

Io escludo, non lo so. In questo caso noi voteremo una decisione del governo che è favorevole per l’Italia e per gli italiani Non sarebbe un appoggio al Presidente Conte ma un piacere agli italiani. Noi siamo un partito d’opposizione serio e responsabile e nel momento d’emergenza noi corriamo sempre in aiuto per gli italiani. Siamo pronti a collaborare con chi ha la responsabilità di governare. Ma il giudizio su questo governo non è buono. Non è il momento di parlare di manovra politica per rispetto dei morti causati dalla pandemia. Noi dobbiamo fare emettere alla banca d’Italia i titoli del debito pubblico e avere in cassa parecchi soldi Un’altra idea è un fondo varato, rivendico che sia una mia idea, cioè attraverso i miei amici del partito popolare europeo ( PPE), che va a finanziare le casse d’integrazioni dei paesi. C’è la BEI cioè la banca europea d’investimenti che può dare liquidità per l’infra-strutture e c’è il MES che appunto può intervenire per dare investimenti subito. L’Europa sta facendo il proprio dovere.