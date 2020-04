Berlusconi:” Draghi al governo? Non l’ho sentito!”

Berlusconi risponde alla domanda dell vicedirettore del Corriere della Sera

Polito: Lei ha detto che servirebbe un governo di maggiore qualità. Sosterrebbe un governo di salute pubblica magari guidato dall’ex presidente Draghi? Lei è per una riapertura rapida o vuole essere più prudente.

Sulla prima domanda niente contro Draghi che è stato prima governatore della banca d’Italia poi come presidente della BCE superando anche l’ostinata volontà della signora Merkel che voleva il presidente della banca tedesca. Io conosco Draghi e condivido l’articolo sul Finacial Times indicando la strada all’ economia da seguire. Ad oggi non ho alcuna notizia di disponibilità di Draghi in un impegno politico diretto e non vedo le conduzioni giuste per il governo. Se e quando si potrà ne discuteremo con nostri alleati. In Italia, per rispondere alla seconda domanda un piano unico per la fase 2 Salvo per le diverse diversità che riguardassero i territori dell’ Italia nel momento in cui la malattia fosse ancora molto grave.