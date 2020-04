Beneduce:” Ecco come si può sconfiggere il Covid 19″

Una seria politica di selezione dei casi sospetti, con invio esclusivamente presso ospedali COVID dei pazienti con sintomi. È questo l’appello di Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania, per scongiurare il rischio contagi. “In piccole realtà non si è attrezzati per il trattamento di pazienti COVID e si rischia di far nascere nuovi focolai – dice la Beneduce -. Penso all’ospedale di Vico Equense, con una spiccata vocazione materno-infantile. Portare lì casi sospetti vorrebbe dire pregiudicare l’assistenza di un’intera area geografica”. La consigliera di Forza Italia, poi, si sofferma su un altro aspetto: la somministrazione dei test immunoenzematico. “Bisogna sùbito sottoporre gli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) della Campania ai test immunoenzimatici – continua l’onorevole -. Si tratta di test che servono a rilevare l’eventuale presenza di anticorpi al COVID-19 attraverso un campione di sangue. Alla luce di ciò che sta accadendo al Nord ma anche dopo le avvisaglie di Sant’Anastasia e dei contagi di anziani nelle case di cura, questa azione di prevenzione contro il virus non è più rinviabile. Occorre farlo subito e senza ulteriori lungaggini burocratiche. I laboratori accreditati presso il Sistema Sanitario Regionale sono già convenzionati. E se risultano nella condizione di poter effettuare la ricerca di anticorpi tipo quelli della rosolia possono tranquillamente procedere ad individuare anche le IgG e le IgM per l’identificazione del COVID-19. Non serve procedere ad altre manifestazioni di interesse .e