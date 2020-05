 Bellanova:” Oggi lo stato è più forte!”

La ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, visibilmente commossa e trattenendo a stento le lacrime ha preso la parola durante la conferenza e ha parlato della regolarizzazione dei migranti, inserita nel decreto rilancio approvato dal consiglio dei ministri. “Per qualcuno – ha detto – può essere un punto secondario, per me, per la mia storia e’ un punto fondamentale e mi riferisco all’articolo 110 bis. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili. Da oggi vince lo Stato perche’ e’ piu’ forte della criminalita’ e del caporalato”.Al settore dell’agricolutra sono stati destinati 1 miliardo e 150 milioni di euro per sostenere la filiera agricola. Gli interventi, ha spiegato Bellanova, “saranno finalizzati ai settori che hanno più sofferto, il florovivaismo, gli agriturismi, la filiera del vino”.