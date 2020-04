Bassetti:” Il virus perde la sua aggressività!”

Le notizie del giorno, a proposito di Coronavirus, sono due. La prima: il virus sembrerebbe perdere la sua aggressività. La seconda: i vaccini «italiani» ci fanno ben sperare. Le commentano un clinico, Matteo Bassetti, infettivologo dell’Università di Genova

1 Il virus ora è meno aggressivo?cor

«L’impressione che il virus sia meno “forte” — dice Bassetti — arriva dalla pratica clinica quotidiana. Vediamo meno ricoveri di casi gravi e ora il numero dei guariti è 6-7 volte più alto dei decessi. Grazie a terapie messe in atto precocemente, all’ isolamento domiciliare che ha ridotto i contagi, al monitoraggio della saturazione di ossigeno (indice di compromissione polmonare, ndr) in chi è venuto a contatto con gli infetti, che ha permesso di intercettare i casi prima che si aggravassero. Ciò, però, non significa la sparizione del virus che ci farà compagnia a lungo. Dove potrà sopravvivere? Negli esseri umani, che rappresentano il suo serbatoio privilegiato: può rimanere sotto traccia, senza dare sintomi, e riemergere quando si ripresenteranno le condizioni ambientali favorevoli». 662

Il caldo può aiutare a ridurre la circolazione del virus?

«La lezione della Mers, cioè la sindrome respiratoria acuta comparsa in Medio Oriente nel 2012 e sempre provocata da un coronavirus, non ci dovrebbe far ben sperare: lì è rimasta e ancora circolazione nonostante il clima caldo», dice Bassetti.