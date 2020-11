Basket, Marco Belinelli torna a Bologna, ma alla Virtus.

Marco Belinelli ha deciso di lasciare la Nba, sua casa per ben 13 anni dove ha vinto anche un anello con i San Antonio Spurs di Gregg Popovich. L’ex guardia degli Spurs ha sempre avuto in mente l’idea di tornare in Italia per concludere la sua carriera e farlo nella sua città natale. Ma il tiratore non lo farà nella squadra che ha lanciato, ovvero la Fortitudo Bologna, ma invece con gli acerrimi nemici, la Virtus. Marco nella sua presentazione ha spiegato i motivi della sua scelta e su cosa lo ha davvero spinto a tornare in Italia, ecco le sue parole: “Devo dire che la presenza di Milos Teodosic in squadra mi ha aiutato molto. Tornare a Bologna è una bella favola, io ho cominciato proprio nelle giovanili della Virtus, e ho esordito con loro, prima che la squadra fallisse. Adesso torno in una grande organizzazione. Voglio giocare, essere protagonista, e vedo persone cariche almeno quanto me, faremo bene. “Lascio l’NBA, dopo aver vinto tutto. Tredici anni sono tanti, soprattutto per una guardia come me. Alla fine ho avuto ragione io, ho vinto il titolo, la gara di tiro da 3 durante l’All Star Weekend. Ho passato bei momenti a Chicago, a Philadelphia, a New Orleans e ovviamente a San Antonio. Negli Stati Uniti sono diventato un uomo e un giocatore migliore.”“Sono arrivate diverse offerte in NBA, ma nessuna mi avrebbe permesso di vivere la stagione con le motivazioni giuste, e con la carica necessaria.” Insomma Marco Belinelli, dopo un carriera positiva in Nba, è pronto a chiudere il suo cammino nella sua Bologna, magari con un trofeo dell’Eurolega.