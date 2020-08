Barcellona:I convocati scelti da Setien per la sfida al Napoli

La Champions League è tornata e il Barça accoglie il Napoli al Camp Nou per il ritorno delle ultime 16 Champions League dopo l’1-1 al San Paolo di febbraio. Antoine Griezmann è tornato in squadra dopo un infortunio, così come Lenglet e Araujo per la partita che inizierà sabato alle 21:00 CEST e deciderà chi andrà ai quarti di finale a Lisbona, in Portogallo.

La rosa al completo è la seguente: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I.Rakitic, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, S. Roberto, F.De Jong, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Ansu Fati, R. Araujo, Monchu, Mingueza, Konrad, Reis e Jandro. Mancano Sergio Busquets e Arturo Vidal per squalifica e si infortunano Umtiti e Dembéle. Martin Braithwaite non è in rosa in quanto non idoneo per la Champions League.

Sessione finale alla Ciutat Esportiva

Venerdì la squadra si è allenata alla Ciutat Esportiva con Lenglet, Griezmann e Araujo che hanno ripreso le visite mediche al termine della sessione.