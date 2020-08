Barcellona-Napoli: Attenzione ai gialli!

Mancano due ore a Barcellona-Napoli, la partita più importante dell’anno per entrambe le squadre. Rino Gattuso può contare praticamente su tutti gli effettivi e schiererà la formazione migliore, mentre per Quique Setien non si può dire lo stesso visto che avrà a disposizione soltanto 13 giocatori della prima squadra, anche a causa delle squalifiche di Busquets e Vidal. Ed è proprio alle squalifiche che le due squadre dovranno fare attenzione anche in vista degli eventuali quarti di finale.

I diffidati del Napoli. In caso di superamento del turno, Gattuso potrebbe ritrovarsi di fronte a delle assenze molto importanti. In casa Napoli, infatti, sono tre i calciatori che, se ammoniti, salteranno la prima gara della Final Eight di Lisbona: Mario Rui, Kalidou Koulibaly e Fernando Llorente. Diffida che invece cadrebbe senza giallo grazie alla novità apportata dalla UEFA per questa Champions League: dopo gli ottavi di finale i cartellini si azzererano.

I diffidati del Barcellona. Con 13 giocatori contati di prima squadra, a cui Setien ha aggiunto 9 giovani aggregati dalla cantera, il Barcellona questa sera dovrà fare attenzione anche ai cartellini. Sono diffidati infatti elementi del calibro di Leo Messi, Antoine Griezmann e Nélson Semedo (tre titolari) che in caso di giallo salteranno l’eventuale quarto di finale (presumibilmente contro il Bayern Monaco).