Barca-Napoli. A voi la Champions League

Il Napoli stasera tenta l’impresa in possibile andando a giocare nella cattedrale del calcio Catalano Il Barcellona dei Messi, Suarez e dei Ter Stegen affronta un Napoli che non ha niente da perdere ma tutto da guadagnare. La squadra di Gattuso già vincitore della coppa Italia tenta l’impresa impossibile andando a fare risultato in una blindata Barcellona. Blindata per le misure anti Covid 19. Infatti il coronavirus ha invaso la Spagna ed in particolare la Catalogna. Sarebbe stato più giusto disputare la sfida in campo neutro, a Lisbona. Per quanto riguarda il campo le formazioni delle due squadre sono già state fatte ad eccezioni di sorprese finali. La squadra del Barcellona deve fare a meno di due top player come Vidal e Busquests entrambi squalificati. A centrocampo potrebbero agire Rakitic centrale di centrocampo, come centro destra Sergi Roberto, jolly del Barcellona e il giovane ma già stella De Jong. Il Napoli potrebbe trovare un alleato in De Jong. In quanto il platinato olandese è molto lento e soffre il pressing asfissiante. La squadra del Barcellona dovrebbe schierarsi con Ter Stegen in porta. La linea dei quattro in difesa dovrebbe essere composta da destra verso sinistra da Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba. A centrocampo dovrebbero agire come suddetto da destra verso sinistra Sergio Roberto, macchinoso e facilmente prevedibile, Raktic e De Jong con Riqui Puig pronto a scendere in campo. In attacco le bocche di fuoco del Barcellona saranno da destra verso sinistra: Messi , Suarez e Griezmann, e scusate se è poco. Il Napoli ha un solo dubbio. Insigne . Il fuoriclasse di Frattamaggiore sta bene clinicamente adesso bisogna vedere se lui è disposto a scendere in campo. La squadra di Gattuso tenterà il colpaccio con questi probabili undici. In porta ci sarà Ospina che ha vinto il ballottaggio con Meret per la sua esperienza internazionale. In difesa i quattro moschettieri azzurri saranno da destra verso sinistra. Di Lorenzo , fresco di rinnovo, Manolas che con la Roma con un suo goal eliminò il Barca, Koulibaly pronto alla sfida con Leo Messi e Mario Rui . A centrocampo mister Gattuso potrebbe fare giocare questo trio di fuoriclasse. Al centro giostrerà Demme che potrebbe prendere in prima battuta Messi., ai lati ci saranno Fabian Ruiz a destra e Zielinski a sinistra. L’attacco azzurro presenta il trio classico: Callejon a destra, Mertens al centro, Insigne a sinistra. Se non dovesse giocare Insigne il Napoli potrebbe avere due alternative, La prima è quella di avanzare Zielinski al posto d’Insigne con Elmas a centrocampo, oppure partire con un centrocampo costituito da Lobotka centrale. Demme e Fabian Ruiz. Al di la dei giocatori il Napoli pur se deve recuperare non dovrà esporsi troppo ai contropiedi di Messi e co. Il Napoli per approdare ai quarti di finale deve vincere o pareggiare segnando due goal. Arbitro della sfida il turco Cachir che dovrebbe essere una sicurezza.