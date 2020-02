Ballardini: “l Napoli alla fine del campionato dovrà rivedere tante cose”

Davide Ballardini, ex allenatore tra le altre del Genoa, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sugli equilibri della Serie A ed il mometo del Napoli di Gattuso:

“La Lazio ha il vantaggio di puntare tutto sul campionato, poi è vero che la Juve ha la rosa più forte ma ha tanti impegni. Poi c’è l’Inter, se la giocheranno fino alla fine. Oggi Lazio ed Inter rappresentano l’italianità con tanta qualità, sono due squadre che si schierano col 3-5-2 e sono molto attente alla fase difensiva.

Napoli cambiato da Ancelotti a Gattuso? No, alla fine del campionato dovrà rivedere tante cose. Oggi vedi più coinvolgimento ed un po’ più di entusiasmo, ma è una squadra che anche a Genova contro la Sampdoria si è ritrovata a dover di nuovo fare gol per vincere la partita. Una grande squadra magari non arriva a quel punto. Vedo difficile per il Napoli il ricongiungersi alle squadre di vetta”.

