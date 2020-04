Auriemma:” Ecco dove potrà giocare Allan….!”

Il giornalista Raffaele Auriemma si è soffermato sulle prossime mosse di mercato in uscita del Napoli nella trasmissione “Si Gonfia la Rete“, in onda su Radio Marte: “Non credo che la Juve prenderà Mertens e Allan. Sul brasiliano c’è l’ex allenatore azzurro Carlo Ancelotti senza trascurare un’altra ipotesi: l’Atletico Madrid. Se c’è un calciatore che i Colchoneros possono prendere dal Napoli è Allan, sempre che il prezzo di De Laurentiis sia in linea con le logiche di mercato dell’Atletico Madrid”.