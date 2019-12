Auriemma:” Ancelotti all’Everton? Ringraziamo il cielo”

Il Napoli torna alla vittoria in campionato dopo una lunga serie di 8 partite senza i 3 punti. Gli azzurri ottengono un importantissimo successo in casa del Sassuolo rimontando i padroni di casa grazie ad un gol allo scadere di Elmas. A tal proposito il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato con un messaggio su Twitter la vittoria degli azzurri: “Commento sintetico ed efficace, per esaltare il lavoro di Gattuso e ringraziare il cielo che Ancelotti sia andato altrove”.