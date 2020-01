Auriemma a Tuttosport:” Ecco chi sarà ceduto a Gennaio”

Josè Callejon potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. Questa la notizia clamorosa diffusa da Raffaele Auriemma, che scrive così sull’edizione odierna di Tuttosport: “In organico c’è un esterno di troppo: sembrava Younes il candidato alla cessione (ci sono Samp, Torino e Genoa), però il tentennamento di De Laurentiis può voler dire che l’esterno da sacrificare a gennaio sia un altro. Ecco allora che spunta roboante il nome di Callejon, ormai al passo d’addio. Il suo agente Quilon sta trattando con alcuni club spagnoli (l’Espanyol su tutti) non per l’estate bensì per l’immediato”.