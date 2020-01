Auguri Di Marzio 80 anni di competenza calcistica

Auguri Di Marzio 80 anni e non dimostrarli Gianni di Marzio compie oggi un grande traguardo della vita. Il mister di Mergellina ha ricevuto successi da tutte le parti. Ma solo a Napoli non ha ottenuto quello che un vero napoletano, tifoso del Napoli come lui desidera. Una vittoria che avrebbe coronato la sua carriera. Carriera che iniziò nell’ Internapoli poi passò alla Nocerina e alla Juve Stabia. A Castellammare di Stabia il mister fu protagonista di un buon campionato. Si ricordano ancora i vari trucchi ingenui come quello di bagnare il campo del San Marco contro le squadre più tecniche oppure come quella volta che la squadra delle Vespe affrontò il Lecce che aveva nelle sue file un ‘ala molto veloce. Allora” Ulisse” Di Marzio fece accorciare il campo in modo che l’ala uscisse fuori dalle linee. A Castellammare di Stabia nacque suo figlio Gianluca, ora re del calciomercato a Sky. Poi il mister sostituì un mostro sacro della panchina come Vinicio, a Brindisi e già dovette combattere contro l’ombra del Leone. Dopo Brindisi ritornò al Sud dove allenò il Catanzaro. Con la gloriosa maglia giallo-rossa conquistò i maggiori successi. Dopo uno spareggio perso contro il Verona si rifece l’anno dopo portando i calabresi nella massima serie. Fu il viatico verso quella panchina sempre desiderata ma mai ottenuta. Il Napoli lo chiama nel 1977 e nel primo anno porta un Napoli privo di Carmignani, Burnich, Vavassori ecc e pieno di ragazzi come Musella, Ferrario( entrambi esordiscono con Di Marzio) al 5 posto che vuol dire Coppa Uefa. Perde una finale a Roma contro l’Inter. L’unica sua colpa per il comandante Achille Lauro che pur non essendo presidente , era quello di frequentare uomini di sinistra nel periodo del sindaco Valenzi. Infatti il comandante attraverso il Roma e Canale 21 lo attacca quasi sempre. La panchina del Napoli l’anno dopo rimane sotto la sua guida solo per due giornate. Fatale è la sconfitta contro la Fiorentina. Al suo posto ironia della sorte arriva Vinicio. Il mister non si ferma e in questo periodo scopre grazie al suo fiuto e alla sua competenza un giovanotto riccioluto che viene dalle favellas di Lanus ma che con il pallone fa faville. Il suo nome è Diego Armando Maradona. Di Marzio fa tutto per portarlo a Napoli ma gli azzurri non ne approfittano di questo suggerimento. La sua carriera continua a Genoa prima e poi a Lecce. Ma è a Catania che ritorna a vincere. Con i catanesi risale in serie A. Promozione storica per il popolo siciliano. Dopo Catania arriva Padova. Termina la sua gloriosa carriera con Cosenza due volte e poi di nuovo a Catanzaro e infine a Palermo Vince due Seminatori d’oro(Premio al miglior allenatore) Il primo nel 1971-72 con la Nocerina ed un altro nella stagione 1975-76 con il Catanzaro. Finita la carriera il mister inizia ad aggiornarsi e associata alla sua competenza incomincia a girare il mondo alla scoperta di talenti. Uno su tutti Ronaldo. Di Marzio lo vide prima di tutti in mondiale per ragazzini. Da dirigente collabora con il QPR dal 2011. Ora è uno dei migliori opinionisti tv sempre preciso e coerente nelle sue idee. Auguri mister e grazie di questi 80 anni di competenza calcistica.