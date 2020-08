Atalanta – PSG : Le formazioni ufficiali

Gian Piero Gasperini e Thomas Tuchel hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida di questa sera, valevole per i quarti di finale di Champions League. Dentro Pasalic e non Malinovskyi, Mbappé va solo in panchina. Hateboer vince il ballottaggio su Castagne.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler; Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Marquinhos, Gueye, Herrera; Neymar, Icardi, Sarabia.