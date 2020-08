AS:”Materasso speciale per Leo Messi ma non solo!”

Leo Messi dorme su un materasso anti-coronavirus appositamente realizzato per neutralizzare i virus. Il calciatore del Barcellona utilizza un materasso prodotto da un’azienda spagnola che riuscirebbe ad eliminare il coronavirus del 99,84%. Il sistema utilizza nanoparticelle applicate al tessuto, eliminando così il virus e fornendo il miglior riposo per l’argentino.

Contrariamente a quanto pubblicato su altri media pubblicati, il materasso non è stato acquistato da Messi, ma è stato un regalo dell’azienda produttrice. Secondo l’innovativo sistema utilizzato da questo materasso, se una persona infetta ci dorme sopra, le nanoparticelle eliminano il virus in sole quattro ore, il che impedirebbe quindi ad un’altra persona di essere infettata nel caso di utilizzo dello stesso letto.

Oltre a questo grande vantaggio in questi tempi difficili di pandemia, il materasso offre altri vantaggi al suo utente, come un sistema di vibrazione e massaggio termico sui piedi che aiuta ad addormentarsi.

Usato da altri giocatori

Messi non è l’unico giocatore che utilizza questo tipo di materasso anti-coronavirus, ma anche altri giocatori come Saúl Ñíguez hanno optato per questo modello, salvaguardando così la loro salute e quella dell’ambiente che li circonda. I benefici che fornisce sono immediatamente evidenti, come confermato dal rojiblanco: “Quando ho provato il materasso, ho notato davvero che mi aiutava a riposare. Prima, dopo ogni partita, mi addormentavo alle cinque o alle sei del mattino e da quando ho il materasso mi addormento in mezz’ora ” , ammette Saúl.