Ascierto:” Ecco una prima luce nella lotta al Covid-19!”

Il dottor Paolo Ascierto, dell’ospedale Pascale di Napoli, ha fatto gli auguri Pasqua ai molti che lo seguono su Facebook con un bel messaggio relativo alla ricerca di un vaccino contro il coronavirus. Il medico, che per primo aveva sperimentato qui in Italia l’utilizzo di farmaci anti artrite sui malati Covid-19 scoprendone gli effetti benefici, ha così scritto sui social: “I primi risultati dei test preclinici dei cinque candidati vaccini della Takis che inducono una forte produzione di anticorpi contro il COVID-19 sono positivi e incoraggianti e li sperimenteremo, appena pronti, anche a Napoli. Un grande grazie ad Attilio Bianchi, direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, per aver creduto in me e in tutto quello che stiamo facendo”

Dott. Paolo Antonio Ascierto – Oncologo e ricercatore italiano

