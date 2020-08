AS:” Gattuso è più di un Ringhio”

Come liberarsi di l’ immagine di un giocatore indomito , con un sacco di sostanza e piccola forma è qualcosa che Gattuso sarà probabilmente mai raggiungere . Durante il suo viaggio da calciatore è arrivato a vincere tutto perché era molto più di un taglialegna che distribuisce calci e urla. La sua capacità di sacrificio è stata accoppiata con un’enorme intelligenza tattica che ora applica sulle panchine, ma secondo molti è ancora “Ringhio” (il suo soprannome, “grugnito”) e nulla più.Un po ‘è colpa loro. Durante le sue conferenze stampa, si sente spesso sottovalutare se stesso dicendo che era “cattivo”, che ha torto molto, finché non è “molto brutto”.

Le ultime frasi di questo tipo sono state per il Barça (“se sono in crisi siamo incollati all’ospedale ea un passo dal cimitero”) e per Messi (“Fermarlo? Avrei potuto essere solo nei sogni o sulla Playstation”) .

Tuttavia, tutto ciò che ha ottenuto con il Napoli è studiarlo. È arrivato a dicembre con la squadra ammutinata contro il presidente, affrontando la peggiore crisi di risultati dell’ultimo decennio ed ereditando la posizione del suo maestro e padre calcistico , Ancelotti. Quasi niente. Nonostante il temporale, al secondo turno ha aggiunto 38 punti (solo Atalanta e Milan hanno fatto meglio), vinto una Coppa Italia battendo Lazio, Inter e Juventus (il suo primo titolo da allenatore e l’unico per la squadra dal 2014), e , nell’andata ha dimostrato di essere all’altezza di questo club.

Al Camp Nou giocherà la partita più importante della sua carriera da allenatore e dire che ha vinto non basta. Il suo record gli avrebbe aperto un’autostrada verso i grandi club, ma ha scelto la strada più complicata. È passato per Sion, per il Palermo “killer coach” di Zamparini, per Creta e Pisa , dove ha finito per pagare i giocatori di tasca propria .