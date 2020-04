AS:” Callejon non chiude le porte al Napoli!”

Mirko Calemme, corrispondente italiano per As, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione di Callejon: “Il Napoli ha proposto il rinnovo a Callejon, c’è grande stima ed amicizia, l’accordo non c’è e se ne riparlerà ma assolutamente non è una chiusura. Diego Costa? Non credo sia un giocatore che possa fare al caso del Napoli, per motivi anche economici”.