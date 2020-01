AS:” Bartomeu ha già deciso il suo successore”

Il Barça ha annunciato giovedì in una dichiarazione la nomina di Emili Rousaud, partner 31.011, come nuovo vice presidente istituzionale del club Barça. Rousaud è membro del Consiglio di amministrazione dal luglio 2015 e, secondo la dichiarazione del club, “in questi anni è stato assegnato all’Area Sociale come responsabile responsabile dell’Ufficio di assistenza specializzata, dipartimento che vigila sulle politiche di accessibilità, inclusione e mobilità nel Club ”. Se vai in fondo alla questione, la nomina a vice presidente di Rousaud è la conferma che sarà il delfino di Bartomeu e, quindi, un candidato permanente per le prossime elezioni presidenziali del 2021.Rousaud andrà anche di pari passo con Jordi Cardoner, attuale vicepresidente dell’area sociale che ha rinunciato ad essere un candidato continuo in cambio della sua installazione confortevole negli organi di potere e dell’accesso a maggiori responsabilità nella Fondazione

La dichiarazione del Barça spiega che “Emili Rousaud i Parés (Barcellona, ​​27 aprile 1966), partner 31.011 dell’FC Barcelona, ha conseguito una laurea in Economia Aziendale e un MBA presso ESADE, una laurea in Economia e gestione aziendale presso il Politecnico della Catalogna e Master in consulenza e gestione fiscale (AGT) presso ESADE.A livello professionale, è il fondatore e direttore generale di Factor Energía, SA, la prima società di trading di energia elettrica nata nel mercato liberalizzato, e combina la gestione di Factorenergia con la vice presidenza dell’associazione dei datori di lavoro catalana PIMEC. È anche membro della sessione plenaria della Camera di commercio di Barcellona, ​​nonché membro del comitato degli agenti di mercato del mercato spagnolo dell’elettricità, essendo un promotore e membro fondatore dell’Associazione degli operatori indipendenti del mercato dell’energia (ACIE), di cui attualmente È il 2 ° vicepresidente. È vicepresidente dell’associazione catalana Grup de Gestors Energètics (GGE). D’altra parte, è professore associato presso l’Università Pompeu Fabra in materie relative all’area marketing della Facoltà di giornalismo e comunicazione audiovisiva ”.