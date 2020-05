Arcuri: ” Test sierologici e Tamponi? Ecco cosa penso!”

Arcuri ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera di oggi. In questo stralcio d’intervista riportata dall’edizione odierna del giornale milanese si parla dei test sierologici e dei tamponi:Ecco le sue parole.

Arcuri sui test sierologici?a

«La velocità della ricerca è stata forsennata, la frontiera non era la stessa in marzo, non lo sarà in giugno. E il test di certo non è una patente di immunità, serve a sapere come si è mosso il virus. E vanno evitati il più possibile i cosiddetti test rapidi. A volte i cittadini ignari pagano per test che servono a poco».

Perché avete lanciato l’offerta per acquisto di reagenti per tamponi solo da due giorni? «In Italia si sono già fatti 2,7 milioni di tamponi e 2,5 li abbiamo forniti noi. Secondo i dati di Finddx.org, è il grande Paese al mondo che ha fatto più tamponi in rapporto alla popolazione: 4.422 per 100 mila abitanti, molto più di Germania, Francia, Gran Bretagna, Usa, Spagna. Il problema è che i reagenti oggi nel mondo sono scarsissimi e noi abbiamo bisogno di altri 5 milioni di dosi. Al solito ci sono quelli cinesi, con interrogativi sulla qualità. Anche un’offerta d’acquisto congiunta europea non ha dato grandi frutti»