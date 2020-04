Arcuri:” Ecco tutto quello che c’è da sapere su…..!”

Domenico Arcuri, commissario all’emergenza, fornisce in conferenza stampa per chiarire quale deve essere la futura strategia per il Paese.

E poi risponde alle domande sugli strumenti indispensabili per far partire la fase due, garantendo che i dispositivi indispensabili ci sono già. Sulle mascherine dice: “Nell’ultima settimana ne abbiamo consegnate 25 milioni e mezzo, una media 3,6 al giorno. Al momento le regioni hanno 39,1 milioni di stock nei loro magazzini. Da inizio emergenza ne abbiamo consegnate 109 milioni”. E avverte: “Fisseremo un prezzo massimo per le mascherine”. Sulla app per il tracciamento dei contatti dice: “La Bending Spoons ha donato a titolo gratuito la app per il contact tracing al governo. Nessuno qui ci guadagna nulla. L’applicazione sarà solo volontaria. Ci aspettiamo che un numero molto alto di cittadini la scarichi. Gli esperti ci dicono che almeno il 70% della popolazione dovrebbe farlo per dargli un significato importante”. E ci saranno tra aree di sperimentazione: nord, centro e sud. Quanto ai test sierologici, Arcuri assicura che la gara sarà aggiudicata entro il 29 aprile.