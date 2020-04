Arcuri:” Ecco le iniziative a favore delle mascherine”

Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha annunciato un accordo con due imprese italiane per realizzare 51 macchinari che produrranno tra 400 e 800 mila mascherine al giorno. “Nelle prossime ore fisseremo il prezzo massimo al quale le mascherine potranno essere vendute. Lo faremo sia con riferimento al prezzo, sia con riferimento al prezzo che con aliquota fiscale connessa allo stesso. Ne distribuiamo un numero sufficiente per le regioni affinché ne mettano da parte una quota. Stiamo anche lavorando per ridurre fino ad azzerare le importazioni”, ha spiegato nella conferenza stampa alla Protezione civile, specificando che il governo è pronto a “distribuire tutte le mascherine che serviranno a gestire la fase 2”.