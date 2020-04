Apulia Film Commission e le lezioni di cinema su Youtube

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di cinema e non solo, fa sapere l’Ansa. Si comincia domani, 21 aprile, con la masterclass del regista Bernardo Bertolucci svolta al Bif&st 2018 e venerdì 24 sarà la volta di Aleksandr Sokurov ospite del Festival del Cinema Europeo 2019.

L’iniziativa è nell’ambito degli spazi alternativi di fruizione creati da Apulia Film Commissione nell’emergenza Coronavirus. Inizia così un doppio appuntamento settimanale, previsto di martedì e venerdì: si chiama “Le parole del cinema” e proporrà alcuni dei migliori incontri con il pubblico tenuti negli anni scorsi.

Per ulteriori dettagli, ecco il trailer del primo appuntamento: https://drive.google.com/open?id=12pPFAkeF0VG_hrwNOQLElUznvvir2T L9