Antonio Amodio: ” Ecco come stiamo rafforzando il Sorrento”

Il direttore sportivo del Sorrento Calcio ha rilasciato in una giornata calda di metà luglio un intervista a Persemprenapoli. L’intervista è stata effettuata al Campo Italia di Sorrento,

In questa intervista il direttore ha anche chiarito come è terminato il rapporto con l’ex mister Vincenzo Maiuri, che comunque ha ringraziato per l’ottimo lavoro svolto, e ha argomentato sulle prospettive della serie D dopo la pandemia da Covid 19. Prospettive che a dette di tutte non sono rosee Ecco in questo video l’intervista completa. Si ringrazia il direttore sportivo Antonio Amodio e la società del Sorrento calcio per la concessione e per la cortesia ricevuta e si augura al Sorrento calcio di ritornare presto nella serie C.