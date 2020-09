Antinelli:” Le ultime su due nazionali ” napoletani”

Antinellii, terza voce della nazionale italiana dal ritiro azzurro Italia di Coverciano riporta, tramite un twitter, le condizione di due giocatori del Napoli, convocati dal CT azzurro Mancini per il doppio impegno in Natonal League, della nazionale, i primi dopo la pandemia Covid 19. Gli azzurri infatti affronteranno venerdì 4 settembre la Bosnia e poi voleranno in Olanda dove affronteranno la nazionale Orange lunedì 4 settembre. ramite un Aggiunge, poi, che filtra ottimismo per quanto riguarda Insigne e Meret. I due del Napoli, ieri, hanno riportato traumi a caviglia e ginocchio.