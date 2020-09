Antinelli: “Il Napoli è stata la squadra con il protocollo più rigido della Serie A”

Alessandro Antinelli, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Quando ho letto che De Laurentiis era positivo al Covid-19, sono rimasto senza parole. Il Napoli è stata la squadra con il protocollo più rigido della Serie A. Sono stati attentissimi e ligi. Chi è stato al San Paolo lo sa, la mascherina non la potevi togliere. Mi voglio augurare che i presidenti avessero la mascherina durante l’assemblea. Io ero a Roma con Infantino e Gravina ieri, e chi era a Milano mi ha detto che De Laurentiis non stava proprio benissimo. Mi aspetto che oggi, tutti quelli che erano in assemblea ieri, facciano tutti quanti il tampone. Il protocollo per i calciatori funziona. Il nostro è il più stretto d’Europa. I tamponi ad oltranza però fin quando si potranno fare? È molto invasiva la pratica di un tampone ogni tre giorni. Dobbiamo augurarci che la curva dei contagi ci dia tregua”.