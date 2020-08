Ansa:”Bomba Messi”

– Un salario di 50 milioni netti a stagione per cinque anni, più un bonus di altri 250 milioni di euro: in totale mezzo miliardo di euro. Il quotidiano catalano Sport, sempre vicinissimo alle vicende di casa Barça, ha svelato l’ipotesi di ingaggio che il Manchester City metterebbe sul piatto per convincere Lionel Messi ad andare a giocare con la formazione inglese allenata da Pep Guardiola. Il contratto della ‘Pulce’ durerebbe cinque anni e quindi fino al 30 giugno 2025, ma Messi giocherebbe soltanto tre stagioni in Premier League: gli altri due campionati verrebbero infatti disputati dall’asso argentino al New York City in Major League Soccer. (ANSA).