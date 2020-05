Ansa:” Non ci sarà ripresa per un giocatore di Fonseca”

Brutta tegola in casa. Il portiere giallorosso Pau Lopez ha riportato una microfrattura del polso nel corso della seduta di preparazione. Il romanista è il primo infortunato in Serie A dopo la ripresa degli allenamenti. L’estremo difensore dovrà stare ai box per circa 3 settimane. A riportare la notizia dell’infortunio è l’ANSA.