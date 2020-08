Anche Osimhen esulta sui social per la vittoria del suo Napoli

Victor Osimhen ha guardato da lontano il match del Napoli contro la Lazio e a fine partita ha esultato per la vittoria. Con un semplice cuore azzurro, accompagnato dall’hashtag che spopola tra i tifosi azzurri #ForzaNapoliSempre. In attesa che venga in Italia e in città, il bomber nigeriano gioisce a distanza.