Anche le cellule staminale nella lotta al CV19

CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI utili nella lotta al Covid 19

Tra le possibili armi a disposizione per contrastare il nuovo virus sono state tirate in ballo anche le cellule staminali. E qui il discorso si fa più complesso perché, come si domanda nel suo blog Paul Knopfler – professore di Biologia Cellulare e Anatomia Umana presso l’Università della California, divulgatore e scrittore – “Le cellule staminali sono davvero in grado di aiutare i pazienti colpiti dal nuovo Coronavirus?”.

Gli studi attualmente in corso su questo fronte sono tre: il primo di essi prevede il ricorso alle cellule staminali mesenchimali ottenute da midollo osseo mentre il secondo e il terzo indagano il ruolo delle cellule staminali mesenchimali prelevate dal cordone ombelicale (UC-MSC).

Dubbioso fin da subito sulla somministrazione per via endovenosa delle cellule staminali, Knopfler ipotizza che “la scelta sia dovuta alle proprietà di modulazione del sistema immunitario” esercitate da queste cellule che hanno funzione anti-infiammatoria e favoriscono la riparazione di tessuti danneggiati. La medicina rigenerativa conta moltissimo sulle proprietà delle cellule staminali mesenchimali e la praticità di raccolta dal cordone ombelicale, unita ad una maggior immaturità dal punto di vista immunologico ne fanno degli strumenti fondamentali per la medicina del domani. Ma sono anche cellule sulle quali si sono concentrati molti dibattiti scientifici, perché se da una parte hanno alte potenzialità dall’altra le evidenze scientifiche per la loro applicazione in clinica non sono sempre solide e, troppe volte, sono finite nell’occhio del ciclone di “trattamenti miracolosi” non autorizzati.

Nella descrizione del protocollo di uno dei tre studi clinici sopra citati si fa riferimento ad alcuni studi su modelli animali nei quali l’uso delle cellule staminali avrebbe ridotto in maniera consistente la lesione polmonare prodotta dai virus H9N2 e H5N1 (i virus che causano l’influenza aviaria), abbassando i livelli di citochine e chemochine pro-infiammatorie e diminuendo il reclutamento di cellule infiammatorie nei polmoni. Un punto di partenza interessante ma decisamente lontano dal raggiungimento di un’efficacia significativa. “Sebbene le cellule mesenchimali staminali possano arrivare fino ai polmoni dei pazienti umani, non è molto chiaro cosa ci facciano lì, in che frazione e per quanto tempo rimangano vive”, continua il professore americano. “Nel contesto di una grave malattia polmonare, è difficile che la maggior parte delle cellule staminali che arrivano ai polmoni sopravvivano abbastanza a lungo da essere utili”. Infine, se la loro funzione è sopprimere le funzioni del sistema immunitario c’è il rischio che facciano più male che bene ai pazienti contagiati.