Anche in Spagna si trovano in una Barca di guai

Dopo aver recuperato Griezmann e Lenglet, il tecnico del Barcellona Quique Setien sta provando altri due recuperi per allungare la panchina – che al momento sarebbe cortissima – per la sfida col Napoli. Secondo i media spagnoli, infatti, quest’oggi si sono allenati in gruppo Dembelé ed il canterano classe ’99 Araujo. L’esterno offensivo è al rientro dopo l’operazione dell’11 febbraio mentre il giovane difensore centrale ha subito una distorsione col Barça B. Resta out invece Umtiti che ha problemi al ginocchio.