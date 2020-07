Anche il Lille esclude Osimhen e Gabriel. Ora è veramente fatta

Victor Osimhen si avvicina al Napoli ora dopo ora, con indiscrezioni e conferme che continuano ad arrivare dalla Francia e non solo. L’affare è in fase conclusiva, ed in queste ore potrebbe arrivare il fatidico annuncio del presidente De Laurentiis. Altra conferma – ovemai ce ne fosse ancora bisogno – arriva proprio da Lille, con la squadra impegnata in amichevole: i numeri di maglia di Osimhen ed anche di Gabriel, il 7 ed il 4, sono stati assegnati a Capita ed Innocenti, altro segnale che spinge i due giocatori verso Napoli.