“Amoreggiano” solo gli stabili. Benvenuti al manicomio!

Di Vincenzo Famiglietti

Ambigui giochi di potere, mannò semplicemente imbranataggine dinanzi ad un’emergenza mai affrontata prima di ora. Governo ladro. E siamo d’accordo. ma qui ci troviamo dinanzi ad una realtà nuova e quindi anche i migliori entrano in panico. E credeteci, questi non sono i migliori. Nominiano la classe politica attuale ovviamente, non facciamo distinzioni di aree e di partiti. Sarebbe troppo Banale. Ma siamo altrettanto intelligenti da andare oltre.

Nel decreto legge di ieri del governo Conte si fa riferimento alla possibilità di incontrarsi fra familiari e persone dello stesso nucleto. Dal 4 maggio. Ed i fidanzati? Questo lo diciamo noi e lo dicono i cittadini normali. Ma gli innamorati che fine fanno? Io sto a Brescia lei a Milano, io a Napoli e lei a Torre del Greo. Non ci vediamo più. E’ la fine di tutto. Di ogni sogno.Siamo clandestini dei sentimenti. Illegali dell’amore. L’argomento era scottante. E lo sarà sempre. Governo in ambasce. Ma come ora li comprendiamo. Ma i nostri cari politici hanno trovato una via d’uscita. E forse per la prima volta in 50 anni in molti gli saranno grati. Ma non esageriamo. Diceva il Grande Montanelli “Ho imparato a non parlare mai bene di un politico prima che sia morto”. Questo sia chiaro a tutti. Opinione di chi scrive certo, nessuna volontà di fare proselitismi.

Ritorniamo al problema: affetti e parentalità. Dal 4 maggio ci si potrà vedere fra congiunti, che secondo il governo “sono anche fidanzati ed affini”. In realtà dapprima volevano che il congiungimento ci fosse solo fra consanguigni, ma poi evidentemente ci si è resi conto che l’Italia è il paese degli eterni innamorati. Di Giulietta e Romeo. Di chi si vuole bene, o si fa bene all’amore, anche se non si sta nella stessa casa. Ed i politici sono i primi. Suvvia gli scandali sessistici non fanno più notizia.

E si è cercata una strana, ed accomodante, via di uscita. “Congiunti uguale fidanzati”. E scommetteteci nasceranno fidanzati come funghi. Poi bisognerà vedere se i tutori della lege fermando un Romeo qualunque che dirà “vado dalla mia fidanzata” lo multeranno o meno. Mammamia che arduo dilemma. Non è facile lo sappiamo, anche i migliori andrebbero nel panico. E ripetiamo i nostri non sono i migliori. Non sono quelli di Bearzot dell’82, al mondiale di Spagna.

Allora prevediamo che ci saranno multe e ricorsi. SAnzionate giustificazioni poco credibili (perché ci vorrà sempre l’autocertificazione, che sia ben chiaro). I tribunali saranno intasati, però potranno lavorare solo da remoto. Le udienze saranno virtuali. Benvenuti al grande bordello. Sarà un caos.

Forse è fortunato chi ha vissuto l’amore ai tempi dell’amore. Oggi sembra tutto talmente complicato che vien voglia di mandare al diavolo ogni bella cosa. Ma non dobbiamo cedere alle avversità. Diceva il saggio, che l’amore vince sempre.