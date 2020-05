Alvino:” Tutti negativi i tamponi degli azzurri!

Arrivano le prime notizie su quelli che sono stati i controlli effettuati in casa Napoli per l’emergenza Coronavirus: come riportato da Carlo Alvino ai microfoni di Tv Luna, sono risultati tutti negativi i primi tamponi effettuati nelle ultime ore per i giocatori azzurri. Domani, invece, verrà effettuata la seconda fase di tamponi per confermare la negatività.