Alvino:” Tegola su Gattuso. Un top player salta l’Inter”

Dries Mertens non ce la fa. Il belga salterà la sfida contro l’Inter. La conferma arriva da Carlo Alvino che sui social scrive: “Mertens ko. Salta la gara con l’Inter. Il belga non sta bene e non è possibile recuperarlo in due giorni anche perché non si è praticamente allenato”.

Carlo Alvino @Carloalvino