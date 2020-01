Alvino:” I bianconeri ancora a Napoli.Ecco il motivo”

Ritorno a Napoli da dimenticare per Sarri. Lo scrive Carlo Alvino su Twitter, che spiega come il club bianconero abbia avuto delle difficoltà nel viaggio di ritorno a Torino e che al momento sia ancora blocatta a Napoli: “Anche la nebbia contro la Juve. I non colorati restano prima bloccati in aeroporto e poi tornano in albergo. E sono ancora a Napoli”.