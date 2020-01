Alvino:” Ecco quando può tornare Mertens”a

Continua il periodo ‘no’ del Napoli, anche sotto il punto di vista degli infortuni. Oltre ai problemi nel reparto difensivo, con i lenti recuperi di Maksimovic e Koulibaly, anche Dries Mertens pare non essere ancora pronto per rientrare in campo. Il giornalista Carlo Alvino, collega di Tv Luna, ha riportato le ultime proprio sull’attaccante belga: “Mertens continua a curarsi in Belgio il fastidio all’adduttore. Il suo ritorno a Napoli è previsto solo martedì prossimo.