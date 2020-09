Alvino:” Ecco perchè DeLa non è irresponsabile!”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Solo chi non conosce De Laurentiis può pensare che sia un irresponsabile, io so che è molto attento a questo tema. Nella sua vita ha avuto già qualche problema, superato brillantemente, inoltre ha 72 anni. Non aveva la febbre quando è andato all’Assemblea di Lega. De Laurentiis ha avuto sei controlli della temperatura e tutti e sei i controlli erano al di sotto del 37,5. Il primo l’ha avuto a Capodichino, il secondo a Linate, il terzo all’Hilton per l’assemblea, il quarto all’uscita dall’assemblea, il quinto a Linate prima del ritorno e il sesto a Capodichino una volta atterrato”.