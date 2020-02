Alvino:” Ecco chi gioca e chi non gioca domani sera”

Nikola Maksimovic e Dries Mertens sono da considerare finalmente recuperati per Rino Gattuso e stesso dicasi per Kalidou Koulibaly. Solo uno dei tre, però, partirà dal primo minuto nel match di domani contro la Sampdoria. A svelarlo è Carlo Alvino, giornalista Tv Luna, tramite il suo account Twittter: “Maksimovic pienamente recuperato titolare, Politano no (debilitato dalla febbre). Mertens sta bene ed è pronto al ritorno!”.